أسير يحصل على البكالوريوس داخل سجون الاحتلال

أفادت "هيئة متابعة السجون" أن الأسير وجدي عزمي جودة (40 عاما) من قرية عراق التاية شرق نابلس، حصل على شهادة البكالوريوس رغم استمرار اعتقاله داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 14 عاما.

وأضافت الهيئة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن الأسير جودة تحدى معيقات الاحتلال، وأنهى متطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص العلوم السياسية من جامعة القدس بتقدير جيدا جداً، وقد باشر في الحصول على درجة الماجستير في نفس التخصص.

وأشارت الهيئة أن الأسير جودة المحكوم بالسجن لمدة 25 عاماً، كان قد اعتقل بتاريخ 4-8-2004، وتعرض للتحقيق لمدة زادت عن 100 يوم في مركز تحقيق بيتح تكفا، لاتهامه بقيادة كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية خلال انتفاضة الأقصى.

وأوضحت "هيئة متابعة السجون" التابعة للجبهة أن الأسير جودة القابع في سجن جلبوع المركزي، كان قد قاد وشارك في الإضراب المفتوح عن الطعام عام 2017، والذي استمر 41 يوماً، كما قاد وشارك في إضراب عام 2012 الذي استمر 29 يوماً، وقد تنقل في كافة سجون ومعتقلات الاحتلال خلال فترة اعتقاله المستمرة، باستثناء سجن عوفر.

يذكر أن الأسير جودة يشغل منصب عضو في اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وممثلها داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، وحاصل قبل اعتقاله على شهادة الدبلوم في تخصص "البرمجة وتحليل نظم الكمبيوتر"، وكان طالبا في جامعة القدس المفتوحة ولم يكمل بسبب الاعتقال، علما أنه موظف في وزارة الشباب والرياضة.