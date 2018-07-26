الضمير تنظم ورشة عمل حول تمكين الفئات الهشة شمال قطاع غزة

نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان يوم أمس الأربعاء الموافق 25/7/2018، ورشة عمل بعنوان " تمكين الفئات الهشة بسبل المطالبة بحقوقهم وفقا لمبادئ حقوق الانسان"، بالتعاون مع جمعية التغريد للثقافة والتنمية بمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، بمشاركة عدد 25 مواطنـ/ة من الفئات الهشة في منطقة بيت حانون، ويأتي هذا اللقاء ضمن أنشطة المؤسسة الهادفة إلى تحسين وصول الفئات الهشة والضعيفة وسبل تمكينهم من أليات وطرق الوصول إلى المصادر الاجتماعية والاقتصادية.

ويذكر أن فريق عمل برنامج تعزيز سيادة القانون تولى افتتاحية وإدارة هذه الورشة، وتقديم مداخلات تطرقت في مجملها للعديد من النقاط الهامة التي تتعلق بماهية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكيفية المطالبة بها وتبعات انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية.

افتتح الورشة المحامي محمد البردويل مرحباً بالمشاركين وعرض نبذة عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وأهدافها والأنشطة التي تنفذها المؤسسة لخدمة المواطنين، وقد تطرق إلى مبادئ حقوق الانسان وتبعات انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية، وأليات استقبال الشكوى ومتابعتها أمام جهات الاختصاص، فيما تحدث المحامي يوسف بعلوشة حول "أليات تمكين الفئات الهشة من المطالبة بالحقوق وطرق الوصول إلى المصادر الاجتماعية والاقتصادية"، وأهم المشاكل التي تواجه المواطنين في طرق الحصول على هذه الحقوق، وفي نهاية الورشة تم تقديم عدد من الاستشارات القانونية رداً على التساؤلات والاستفسارات القانونية للمشاركين.

يذكر أن الورشة تخللها نقاشات حققت الهدف العام المرجو منها، وذلك بإكساب المواطنين الوعي حول طرق وأليات الوصول إلى المصادر الاجتماعية والاقتصادية.