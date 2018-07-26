لقاء بين هنية ومنسق الأمم المتحدة حول العدوان الأخير على غزة

جرى لقاء، ظهر اليوم، بين هنية والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف تناولا فيه "العدوان الإسرائيلي الأخير" على قطاع غزة.

ووصل ملادينوف إلى غزة غزة اليوم لبحث إمكانية استعادة التهدئة في القطاع، لاسيما بعد حالة التوتر التي حصلت مساء أمس إثر إصابة جندي اسرائيلي على حدود غزة وما تبعه من استشهاد 3 فلسطينيين بقصف اسرائيلي شرق غزة

.وكان من المفروض أن يتوجه اليوم للعاصمة السعودية الرياض لعقد سلسلة اجتماعات، إلا انه قرر تأجيل زيارته للسعودية والتوجه إلى قطاع غزة خاصة مع تدهور الاوضاع الأمنية في القطاع.