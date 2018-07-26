محمد صلاح يسجل من أول لمسة في ليلة هزيمة السيتي

وجه ليفربول اللكمة الأولى لمانشستر سيتي منافسه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 في مباراة ودية بكأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة الليلة الماضية.

ومنح الألماني ليروي ساني التقدم لسيتي بطل إنجلترا في الدقيقة 57 بعدما استغل سرعته وتخلص من المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك وسدد داخل المرمى.

وقبل مرور دقيقة واحدة من مشاركته كبديل أدرك محمد صلاح التعادل لليفربول بضربة رأس في الدقيقة 63.

وأهدر هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 32 هدفا فرصة منح ليفربول التقدم عندما سدد في العارضة من وضع انفراد.

وخطف وصيف بطل أوروبا الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما نفذ ساديو ماني ركلة جزاء بنجاح، وفق ما نقلت رويترز.

ويسعى ليفربول لحصد لقب الدوري الغائب منذ 1990، ولفعل ذلك تعاقد مع أربعة لاعبين جدد من بينهم البرازيلي أليسون صاحب أغلى صفقة انتقال لحارس مرمى على الإطلاق.

وخاض سيتي المباراة بتشكيلة أغلبها من الاحتياطيين إذ ما زال يغيب العديد من أبرز لاعبيه بعد حصولهم على العطلة الإجبارية عقب نهاية كأس العالم.

ويلعب ليفربول ضد مانشستر يونايتد، ومان سيتي ضد بايرن ميونيخ السبت القادم.

ويفتتح ليفربول مشواره في الدوري يوم 12 أغسطس باستضافة وستهام يونايتد، فيما يحل سيتي ضيفا على آرسنال في اليوم ذاته.