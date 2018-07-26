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سمحت لـ 30 متطرفا باقتحام المسجد

شرطة الاحتلال تقيّد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:03 - 26 يوليو 2018
المسجد الأقصى المسجد الأقصى
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قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن شرطة الاحتلال "الإسرائيلية" قيّدت، اليوم الخميس، دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف في تصريح مكتوب، إن عناصر الشرطة المتواجدين على البوابات الخارجية للمسجد، قاموا باحتجاز جميع البطاقات الشخصية للرجال والنساء، بطريقة استفزازية على جميع أبواب المسجد الأقصى.

ولم تفسر الشرطة "الإسرائيلية" سبب قيامها بهذه الخطوة.

ويتم احتجاز البطاقات الشخصية لحين خروج المصلين من المسجد بعد انتهاء الصلاة.

وبالمقابل، فقد قالت دائرة الأوقاف إن الشرطة الإسرائيلية سمحت باقتحام 30 متطرفا للمسجد، صباح اليوم، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

وتتم الاقتحامات دون موافقة الأوقاف الإسلامية التي تطالب منذ سنوات بوقفها.

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