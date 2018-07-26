الاحتلال يعتزم شراء طائرات مقاتلة بقيمة 11 مليار دولار

تعتزم "إسرائيل" شراء طائرات مقاتلة من طراز F-15 حديثة ذات قدرات مراوغة، وسرب من مروحيات النقل، وطائرات إعادة التزود بالوقود، بقيمة تصل الى 11 مليار دولار.

ووصفت صحيفة "إسرائيل اليوم" في عددها الصادر اليوم الخميس، الصفقة بأنها الأكبر في تاريخ "إسرائيل".

وقالت: "تشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار ثلاثة مكونات رئيسية: سرب طائرات مقاتلة، وسرب طائرات هليكوبتر للنقل، وطائرات للتزود بالوقود، والمكونان الأخيران حاسمان بشكل خاص، وهما في الواقع المحرك الذي يجتذب الصفقة بأكملها، لأن طائرات التزود بالوقود الحالية ونظام طائرات الهليكوبتر التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي قديمة جدا وتتطلب استبدالها فورا".

وأضافت: " مثل جميع عمليات الاستحواذ على أسلحة جوية في العقود الأخيرة، سيتم تمويل الصفقة الحالية أيضا من خلال المساعدات الدفاعية الأمريكية".

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الحرب وجيش الاحتلال تفاوضا منذ وقت طويل، وكانت المعضلة الرئيسية هي ما إذا كان سيتم تقسيم الصفقة، أو شراء كل عنصر على حدة من جهة تصنيع أخرى، أو توطيده وشراء مكوناته الثلاثة من نفس الشركة المصنعة، وبالتالي تحقيق شروط أفضل في الصفقة، المتعلقة بالتمويل والعرض والصيانة".

وأشارت إلى انه سيتم عقد الصفقة مع شركة "بوينغ" الأمريكية، لافتة إلى أن صفقة الطائرات الأخيرة التي أبرمتها "إسرائيل" مع هذه الشركة كانت قبل حوالي 20 سنة.

وكانت "إسرائيل" قد اشترت في الماضي أكثر من 100 طائرة من طراز F-16i من شركة "بوينغ" وفي السنوات الأخيرة اشترت 50 طائرة F-35 و F-35s من شركة " مارتن لوكهيد" الأمريكية.

ومضت الصحيفة تقول: " يُنتظر الآن صدور توصية مهنية رسمية من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترفع الى رئيس هيئة الاركان لصياغة موقف الجيش حول هذا الموضوع، وبعد ذلك المدير العام لوزارة الحرب، ووزير الحرب ومن ثم عرض الخطة على الحكومة للمصادقة عليها ".

وقالت: " ثمة مؤشرات إلى تأييد وساع في أوساط المؤسسة الدفاعية لهذه الصفقة، والتقديرات هي أن الحكومة ستصادق عليها ".