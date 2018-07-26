الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة 131

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية "العراقيب" العربية في منطقة النقب للمرة الـ 131 على التوالي، ولازالت تحاصر القرية منذ ساعات الصباح.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية العراقيب وهدمتها للمرة الـ 131 على التوالي، وحفرت لأول مرة حفر في الأرض بجانب كل منزل تم هدمه، وألقت بما تم هدمه في الحفر دون طمرها، وهو ما يشكل خطرا على الأطفال سيما وأننا في فترة العطلة الصيفية".

يشار إلى أن منازل منطقة العراقيب مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة.

وهدمت قوات الاحتلال القرية للمرة الأولى في يوليو/ تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.