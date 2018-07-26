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اللجان الشعبية تغلق مقر الأونروا في مخيم الفارعة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:18 - 26 يوليو 2018
مدارس الاونروا مدارس الاونروا
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أعلنت اللجان الشعبية اليوم الخميس، عن إغلاق مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" بصورة كاملة في مخيم الفارعة شمال نابلس.

وقال عاصم منصور نائب رئيس اللجان الشعبية في المخيم إن القرار جاء بعد تسلم اللجان لكتاب رسمي من وكالة الغوث يتحدث عن تقليص كبير لعدد من الخدمات التي تقدمها للاجئين في المخيم بقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل. حسب وكالة "معاً".

وأكد منصور أن أهم هذه الخدمات التي تم وقفها هي مشروع العمل مقابل الغذاء والتي كانت تقدم خدمات لعشرات العائلات في المخيم.

وأضاف أن قرار إغلاق المكتب هو خطوة أولى في سلسلة خطوات تدرس اللجان الشعبية اتخاذها إذا لم تتراجع وكالة الغوث عن قرارها.

 

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