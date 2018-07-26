اجتماع لتنفيذية المنظمة لبحث عدة ملفات

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس اليوم السبت، لمناقشة عدة ملفات بينها تحديد موعد اجتماع المجلس المركزي للمنظمة.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" سيعرض على اجتماع التنفيذية كل أعمال لجنة المتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني من أجل اعتمادها وتقديمها للمجلس المركزي في اجتماعه المقبل.

وأشار رأفت إلى أن اللجنة التنفيذية ستبحث أيضا بعد غدٍ السبت في التوصيات النهائية للجنة الخاصة بتحديد العلاقة ما بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي.

وفيما يتعلق بالأزمة المالية التي تعانيها وكالة الاونروا وقيامها بفصل مئات الموظفين من عملهم في قطاع غزة قال عضو اللجنة التنفيذية إن المشكلة ليست مع الاونروا وإنما مع الولايات المتحدة الامريكية التي قامت بقطع التمويل عن الوكالة الاممية وممارسة ضغوط على دول أخرى لتحذوَ حذوها.

ودعا رأفت الامم المتحدة إلى القيام بواجبها بتأمين التغطية المالية اللازمة للأونروا للقيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وإنقاذها من أزمتها المالية.

ودعا رأفت الدول العربية أن تقوم بسد المساهمات المالية المطلوبة منها ومضاعفتها لوكالة الاونروا وإخراجها من أزمتها لاستكمال مشاريعها الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها في مناطق اللجوء.

وكشف رأفت أن القيادة شكلت بالأمس لجنة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لمتابعة العمل والاتصالات مع كل الجهات الدولية والعربية من أجل تأمين الدعم المالي الكامل للأونروا، مرجحاً الطلب من الجامعة العربية لعقد اجتماع على المستوى الوزاري من أجل مناقشة أزمة الأونروا ومساهمتهم بحل هذه الازمة.

وأعرب عن أمله أن لا تتصاعد الأزمة بين الموظفين والاونروا لأن المشكلة ليست مع الوكالة الاممية وإنما مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة والتي من واجبها أن تؤمن هذه الموازنة للأونروا.