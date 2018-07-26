"التجمعات الاستيطانية" القريبة من غزة تدعو المستوطنين إلى الاختباء

دعا رُؤَسَاءُ التجمعات الاستيطانية القريبة من غزة المستوطنين إلى الالتزام في بيوتهم وعدم الجلوس خارجها، بسبب التوتر القائم مع قطاع غزة، بعد استهداف سلسلة من النقاط العسكرية التابعة للمقاومة الفلسطينية.

وطالب رُؤَسَاءُ التجمعات الاستيطانية المستوطنين بضرورة اخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات الجيش حال جد جديد.

في السياق، ذكر الناطق باسم جيش الاحتلال بأن تسعة صواريخ أطلقت الليلة الماضية، من قطاع غزة نحو المستوطنات القريبة من غزة، وتم اعتراض واحد منها بالقبة الفولاذية في حين سقطت الأخرى في أراضي مفتوحة.