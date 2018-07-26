"الديمقراطية": إسرائيل ستفشل في وقف مسيرات العودة وكسر الحصار

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين العدوان والتصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة المحاصر، ورأت فيه محاولة من الكيان الإسرائيلي للتغطية على فشله في وقف "مسيرات العودة وكسر الحصار"، التي كشفت مرة أخرى الوجه القبيح للحصار الإسرائيلي، وسياسة التجويع التي يتبعها ضد شعبنا في القطاع.

وحذرت الجبهة في بيان لها، من مغبة التصعيد ومحاولة جر المنطقة إلى حرب جديدة، كالحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. كما رأت في توجهات الكونغرس الأميركي لإدراج المقاومة الفلسطينية في غزة على لائحة الإرهاب، غطاءً جديداً لسياسة العدوان الإسرائيلي وتبريراً غير مقبول ومدان لمجازر الاحتلال بحق أبناء شعبنا.