اعتقالات بالضفة واستهداف مراكب الصيادين برفح

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا، نقلا عن مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة مواطنين من مدن طولكرم وبيت لحم والخليل المحتلة.

فمن مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد قفيني، منير نعيم عدوان، محمد نعيم عدوان.

ومن مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد عزية، إضافة لاعتقالها وائل حسين من قلقيلية، وأحمد عمر أبو حسين من مدينة الخليل.

كما صادرت قوات الاحتلال أموالا خاصة بالمواطنين في مدينة قلقيلية، وزعمت مصادرتها سلاحا بمدينة الخليل، مدعية أنها تستخدم ضد جيش الاحتلال.

بحرية الاحتلال

أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ بحرية الاحتلال أطلقت نيرانها تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ولم يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف الصيادين.