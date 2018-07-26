الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، حيث داهمت منازل المواطنين وخربت محتوياتها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت خضر المسمس ومعتز عزية من بلدة الدوحة، في بيت لحم . كما جرى اقتحام قرية فرعون في طولكرم ، وتفتيش عدة منازل فيها.

واعتقل جنود الاحتلال الشاب وائل حسين من منزله منطقة المنطار في بلدة عزون شرق فليقلية.

كما جرى اعتقال محمد نعيم عدوان ومنير نعيم عدوان، من بلدة فرعون قضاء طولكرم، ومحمد قفيني من مدينة طولكرم.

واقتحم عشرات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال محيط مسجد النبي يونس في مدينة حلحول، لاقامة طقوس تلمودية فيه.

كما شهد بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم اقتحام مشابه من قبل عشرات المستوطنين بغرض الوصول الى خربة تقوع.