احراق 6 منازل في مخيم العروب على خلفية وفاة مواطن

احرقت 6 منازل في مخيم العروب شمال الخليل، الليلة الماضية ، بعد الاعلان عن وفاة المواطن رائد يحيى جوابرة (45 عاما)، والذي اصيب قبل 9 اشهر خلال شجار عائلي وتلقى العلاج في العديد من المستشفيات.

وافاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، بأن الأجهزة الأمنية والدفاع المدني تمكنوا من انقاذ حياة 4 مواطنين كانوا محاصرين في المنازل التي تم حرقها.

واضاف، أن قوات الأمن الفلسطيني تعمل جاهدة على تطويق الشجار الذي اندلع في المخيم وأدى لإصابة عدد من الأبرياء بسبب تراشق الحجارة.

وكان الأمن دفع بتعزيزات الى مخيم العروب بعد اندلاع الشجار لفرض النظام العام، على الرغم من كون منطقة المخيم تقع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي.