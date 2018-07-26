القسام يعلن رفع درجة الجهوزية ويدعو فصائل المقاومة للاستنفار

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن رفع درجة الجهوزية للدرجة القصوى واستنفار جميعِ جنودها وقواتها العاملة في كل مكان.

ودعت كتائب القسام في بيان لها صباح الخميس، جميع فصائل المقاومة من خلال الغرفة المشتركة إلى رفع الجهوزية والاستنفار للدرجة القصوى.

وأوضح البيان أن هذا الإعلان يأتي بعد "فصلٍ جديدٍ من فصول الإجرام والعدوان أقدمت قوات الغدر الصهيونية على قصف نقطةٍ لمجاهدي قوة حماة الثغور مساء أمس الأربعاء 12 ذو القعدة 1439هـ الموافق 25/07/2018م، ما أدى إلى استشهاد المجاهدين/ محمد العرعير وأحمد البسوس وعبادة فروانة، وهم يؤدّون واجبهم في الدفاع عن شعبهم ووطنهم ومقدساتهم".

وشدد البيان على أن "العدو سيدفع الثمن غالياً من دمائه جراء هذه الجرائم التي يرتكبها يومياً بحق شعبنا ومجاهدينا".