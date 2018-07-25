الفصائل: المقاومة متمسكة بحقها في الدفاع عن شعبنا

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن جرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تمر دون عقاب، وأن المقاومة متمسكة بحقها في الدفاع عن شعبها.

واستشهد مساء اليوم الأربعاء ثلاثة مواطنين وأصيب رابع بجراحٍ خطرة جراء قصف مدفعية الاحتلال الصهيوني لمواقع رصد للمقاومة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن جريمة الاحتلال التي ارتكبها اليوم لن تمر دون عقاب فالمقاومة ستحمي دماء شعبنا وستدافع عن هذه الدماء الطاهرة.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب:" ندرس كل الخيارات للرد على هذه الجريمة وعلى العدو أن يعلم أنه ليس بيده أن يبدأ المعركة وينهيها".

وجددت سرايا القدس تمسكها بمعادلة القصف بالقصف ولن تسقط هذه المعادلة من حساباتها.

من جانبه أكد فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة "حماس"، أن التصعيد "الإسرائيلي" على قطاع غزة والاستهداف المتعمد للمقاومين يعكس نوايا الاحتلال المبيتة للقتل".

وأوضح برهوم، أن قيادة الاحتلال الإسرائيلي دموية ومجرمة ولا يمكن السكوت عن ممارستها وجرائمها.

وشدد على أن المقاومة لن تتخلى عن واجبها في الدفاع عن شعبنا وحمايته والرد على العدوان.

من جهتها قالت حركة المجاهدين: "إن العدو الصهيوني يتحمل مسئولية حماقاته بحق أبناء شعبنا، ولن تمر جرائمه دون عقاب وسنبقى متمسكين بحقنا في الدفاع عن شعبنا".

وفي ذات السياق أكدت كتائب شهداء الأقصى - مجموعات الشهيد أيمن جودة، أن استهداف العدو لأبناء شعبنا ومقاوميه لن يمر مرور الكرام.

وقالت الكتائب في بيان صحفي، "أثبتت المقاومة قدرتها على تحقيق معادلة القصف بالقصف وأنها قادرة على تحقيق معادلة الدم بالدم، وأن الجزاء من جنس العمل".

وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أفادت بإصابة جنديين "إسرائيليين"، بإطلاق نار على الحدود الشرقية وسط القطاع.

وذكرت الصحيفة أن المصابين هم ضابط وجندي في لواء جفعاتي، فيما وصفت العملية بالصعبة.

وبيَّنت أن الرقابة العسكرية "الإسرائيلية" تتكتم على حالة الضابط" في حين وصفت حالة الجندي بالطفيفة.

وذكر موقع "حدشوت 24" العبري، أن ضابطا "إسرائيلياً" أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق النار قرب موقع "كيسوفيم".