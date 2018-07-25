إعلام الاحتلال يزعم سقوط قذيفة أطلقت من غزة في ساحل عسقلان

دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم السبت، في مستوطنات ما يسمى بـ"غلاف غزة".

وبحسب الإعلام العبري، فإن صفارات الإنذار سمعت في مناطق شاطئ عسقلان و "ياد مردخاي"، و"نتيف هسعراه".

وزعم موقع "حدشوت 24" أن قذيفة صاروخية أطلقت من غزة وسقطت في ساحل عسقلان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة مما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين.

وأفاد مراسلنا، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت موقع "مقبولة" ومنطقة جحر الديك شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، كذلك قصفت بـ 4 قذائف هدفاً قرب منطقة ملكة شرق مدينة غزة، إضافة إلى استهداف شمال القطاع، وآخر في مدينة رفح جنوب القطاع.