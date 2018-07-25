الهدف الأجمل في كأس العالم

169 هدف في 64 مباراة... أي منها كان الأجمل؟!

هذا هو الهدف الفائز بلقب هدف #روسيا2018 طبقاً لتصويتكم ✌️ ⚽️ ????

شكراً لكل من شارك في إختيار هدف البطولة ???? ????????????

تعرفوا على الأهداف التي حصلت على أعلى الأصوات:https://t.co/bwXovCpJ6j pic.twitter.com/Xen01kqYbU — @fifaworldcup_ar ???????????? (@fifaworldcup_ar) ٢٥ يوليو ٢٠١٨

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الهدف الأجمل، خلال منافسات بطولة كأس العالم "روسيا - 2018" والتي أسفرت عن تتويج منتخب فرنسا باللقب الثاني لها.

ووقع اختيار الجمهور، على هدف الفرنسي بنيامين بافارد، في شباك منتخب الأرجنتين، في المباراة التي جمعت المنتخبين في دور الـ16 وانتهت بفوز الديوك بنتيجة 4-3.

وكان فيفا قد كشف عبر موقعه الرسمي عن قائمة مكونة من 18 هدفا أحرزت في البطولة، ليختار الجمهور، الهدف الأجمل عبر التصويت.

ويأتي هدف بافارد، الأجمل في المونديال، بعدما استقبل كرة عرضية من لوكاس هيرنانديز، وسددها بشكل رائع من لمسة واحدة، سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الأرجنتين، ليعلن عن هدف التعادل لمنتخبه.

وفي تصويت عبر الإنترنت أجراه موقع "فيفا" شارك فيه ما يزيد على 3 ملايين مصوت، تم اختيار تسديدة بافار الصاروخية لصالح المنتخب الفرنسي في الشباك الأرجنتينية، والتي اقتنص منها ابن الـ22 ربيعا هدفا مذهلا، ليحصد جائزة "Hyundai" كأجمل هدف في البطولة.

والهدف الذي اختاره مستخدمو موقع "فيفا" كان هدف التعادل لفرنسا أمام الأرجنتين في دور الستة عشر لتصبح النتيجة 2-2، ليمضي بعدها منتخب الديوك نحو تحقيق الفوز نهاية اللقاء 4-3 في هذه المباراة الماراثونية التي استضافتها مدينة قازان وحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

وكان بافار قد صرّح لموقع "فيفا" عقب هذه المباراة النارية مع الأرجنتين: "ارتدت الكرة لي، ولم أفكر بالأمر حتى حاولت أن أحني جسمي وأسددها بشكل منخفض، حاولت أن أسددها بالاتجاه الذي أتت منه، وهو ما ينصحني به المهاجمون دوما، لم أفكر بالأمر، وعندما دخلت الشباك، كنت بغاية السعادة".

يذكر أن هدف بافار تعرض لمنافسة كبيرة لنيل هذه الجائزة، وفي طليعة المرشحين كان هدف خوان كينتيرو الرائع الذي احتل المركز الثاني وأتى من ضربة حرة سددها بشكل منخفض لصالح كولومبيا أمام اليابان في مرحلة المجموعات.

أما الهدف الذي نال المركز الثالث بحصد تصويت الجماهير فهو ذلك الذي سدده لوكا مودريتش من مسافة بعيدة في الشباك الأرجنتينية كذلك في الدور الأول.

ويعتبر بافار أول لاعب أوروبي يفوز بجائزة أجمل هدف في البطولة منذ استحداثها سنة 2006.

ففي البرازيل 2014، نالها خاميس رودريغيز الفائز بجائزة حذاء "adidas" الذهبي الذي منحه هدفه المذهل ذلك من كرة مقنطرة جائزة بوشكاش لسنة 2014.

أما اللاعبون الآخرون الذين نالوا جائزة أجمل هدف في كأس العالم، فهم ماكسي رودريغيز (الأرجنتين)، ودييجو فورلان (أوروجواي)، اللذين فازا بها بنسختي 2006 و2010 على التوالي