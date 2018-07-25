فلسطين على موعد مع خسوف كلي للقمر نهاية الأسبوع

من المتوقع أن تشهد سماء فلسطين خسوفًا كاملًا للقمر، هو الأطول في القرن الحالي، في نهاية الأسبوع الجاري، ليلة "الجمعة السبت"، والذي يمكن مشاهدته بالعين المجردة.

وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل فيكون خسوفا كليا، أو اقتران تقريبي فيكون الخسوف جزئيا.

وسيبدأ الخسوف في سماء فلسطين في يوم 27 من تموز/يوليو، الجاري، في الساعة 22:30، ويصل أوجه في الساعة 23:21، ويستمر حتى الساعة 00:13 بعد منتصف الليل.

وخلال فترة الخسوف يكون القمر "مظلما" لعدة ساعات، حيث سيظهر ظل الكرة الأرضية يتقدم بسرعة على وجه القمر حتى يغطيه بالكامل.

يذكر أن القمر لا يكون مظلما تماما في ساعات الخسوف، وإنما يظهر بلون يميل الى الحمرة لأنه لن يكون مضاء بشكل مباشر من الشمس، وإنما نتيجة تكسر الأضواء على الكرة الأرضية في الفضاء، وهو ما يسمى بـ"القمر الدامي".

ومن المتوقع أن يستمر الخسوف مدة ساعة و43 دقيقة، وذلك نظرا للحركة البطيئة للقمر في قبة السماء، علاوة على أنه يحصل على مسافة بعيدة عن الكرة الأرضية.

ويمكن مشاهدة الخسوف قبل منتصف الليل في أنحاء الشرق الأوسط ومدغشقر وأفريقيا وأوروبا، كما يكمن مشاهدته بعد منتصف الليل في غالبية دول آسيا وإندونيسيا وأستراليا.

كما تبين أن توقيت خسوف القمر الكامل يحصل بالضبط عندما تمر الكرة الأرضية بين الشمس وكوكب المريخ، الذي سيبدو إلى جانب القمر بلون ساطع دام.