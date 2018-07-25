أتلتيكو يستغل "هجوم المقنعين" ويخطف نجم البرتغال

أعلن أتلتيكو مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، الأربعاء، ضم الجناح البرتغالي جيلسون مارتنز في صفقة انتقال مجانية.

وقال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو للصحفيين في سنغافورة: "شاهدناه على مدار العام الماضي وتابعناه في الدوري الأوروبي".

وأضاف: "سيجلب لنا قوة إضافية في الناحية اليمنى من الهجوم ويمكن أن يلعب ضمن ثلاثي المقدمة".

وفسخ مارتنز عقده مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي الشهر الماضي ليصبح واحدا من 9 لاعبين تركوا الفريق عقب هجوم شنه مشجعون مقنعون على المعسكر التدريبي للفريق في مايو الماضي.

وجاءت تلك الأحداث في نهاية موسم مضطرب لسبورتينغ الذي أنهى في المركز الثالث في الدوري البرتغالي الممتاز وبلغ دور الثمانية للدوري الأوروبي، حيث خسر الفريق 2-1 في مجموع المباراتين أمام أتلتيكو، الذي فاز باللقب في النهاية.

وخاض مارتنز 19 مباراة مع البرتغال، وكان جزءا من تشكيلة الفريق في نهائيات كأس العالم في روسيا، وشارك بديلا في اللقاء الذي انتهى بالفوز على المغرب 1-صفر في دور المجموعات.