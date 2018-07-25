اللواء عباس كامل يبحث مع مستشاري ترامب تسوية سياسية لغزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، ان رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، التقى أمس في البيت الأبيض مع كبيري مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جارد كوشنير ومبعوثه جيسون غرينبلات وبحث معهما محاولات الوصول لتسوية سياسية في قطاع غزة المحاصر.

ولم تكشف الوسائل الإعلام عن نتائج اللقاء بين الأطراف.

يشار، إلى أن مصر تبذل جهود كبيرة مؤخراً بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بعد التصعيد الأخير لعدم تدحرج الأوضاع إلى عدوان واسع، إضافة لاستمرار تواصلها مع طرفي الانقسام (فتح وحماس) بهدف التوصل لمصالحة حقيقية.

ويعيش قطاع غزة أوضاعاً قاسية جراء الحصار الإسرائيلي الظالم، وازداد سوءاً مع الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس محمود عباس ضد القطاع منذ عام.