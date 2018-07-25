ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اللواء عباس كامل يبحث مع مستشاري ترامب تسوية سياسية لغزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:01 - 25 يوليو 2018
اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية
مشاركة

كشفت وسائل إعلام عبرية، ان رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، التقى أمس في البيت الأبيض مع كبيري مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جارد كوشنير ومبعوثه جيسون غرينبلات وبحث معهما محاولات الوصول لتسوية سياسية في قطاع غزة المحاصر.

ولم تكشف الوسائل الإعلام عن نتائج اللقاء بين الأطراف.

يشار، إلى أن مصر تبذل جهود كبيرة مؤخراً بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بعد التصعيد الأخير لعدم تدحرج الأوضاع إلى عدوان واسع، إضافة لاستمرار تواصلها مع طرفي الانقسام (فتح وحماس) بهدف التوصل لمصالحة حقيقية.

ويعيش قطاع غزة أوضاعاً قاسية جراء الحصار الإسرائيلي الظالم، وازداد سوءاً مع الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس محمود عباس ضد القطاع منذ عام.

متعلقات