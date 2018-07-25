أكثر من 156 قتيلاً حصيلة جديدة لهجمات "داعش" في السويداء السورية

قتل أكثر من 156 شخصاً بينهم مدنيون في سلسلة تفجيرات انتحارية نفذها تنظيم "داعش" في مدينة السويداء وريفها في جنوب سوريا، قبل أن يشن هجوماً على المنطقة.

واشار المصادر السورية الى ارتفاع الحصيلة من 114 شخصاً الى "156 على الأقل بينهم 62 مدنياً والبقية من السكان المحليين الذين حملوا السلاح دفاعاً عن قراهم".

وتسيطر القوات الحكومية على كامل محافظة السويداء في جنوب سوريا، فيما يتواجد مقاتلو التنظيم المتطرف في منطقة صحراوية عند أطراف المحافظة الشمالية الشرقية يشنون منها بين الحين والآخر هجمات ضد الجيش السوري.

إلا أن هذا الهجوم بتفجيرات انتحارية يُعد من أكبر الهجمات التي يشنها تنظيم "داعش" في سوريا منذ أشهر بعدما فقد غالبية مناطق سيطرته فيها.

والمنطقة المستهدفة مأهولة بالسكان وقريبة من مدينة السويداء.

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) سقوط قتلى وجرحى في مدينة السويداء، كما أفاد التلفزيون السوري الرسمي عن قتلى وجرحى في الهجمات على القرى في شمال شرق السويداء.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري أن "وحدات من الجيش العربي السوري تستهدف نقاط تنظيم داعش الارهابي في الريف لشرقي للمحافظة (...) وتتعامل مع الهجوم".

وتستهدف طائرات حربية لا يعرف ما إذا كانت سورية أو روسية، المواقع التي يتقدم فيها تنظيم داعش في المنطقة.