روحاني يرد على ترامب.. فماذا قال؟

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن "التهديدات الأمريكية لا تستحق الرد، وسنواجه أي مؤامرات قادمة".

وقال روحاني، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية، إن " التهديدات الأمريكية الواهية لا أساس لها، ولا تستحق الرد، داعيا إلى القيام بخطوات عملية للرد على التهديدات الأجنبية".

وأشار روحاني إلى أن الشعب الإيراني صمد وقاوم منذ البداية في وجه عناد وسوء معاملة الحكام الأمريكيين وانتهاكاتهم للعهود في مختلف المجالات، واختار دائما طريق المقاومة.

وأضاف: "بعض حكام أمريكا ينشرون اليوم المزيد من التصريحات الواهية التي لا أساس لها، مؤكدا أن التهديدات السخيفة لا تستحق الرد عليها.

وشدد روحاني على أن التماسك واختيار طريق الوحدة والمقاومة هو أقوى رد على تصريحاتهم السخيفة، بحسب الوكالة.

وأوضح الرئيس الإيراني أن جهود الداخل الإيراني لتطوير الإنتاج والتصدير ستكون أقوى رد على مؤامرات أعداء الشعب الإيراني، وبقدر ما يساند الشعب الحكومة لتحقيق الاستقرار في السوق، فإن الرد سيكون حازما على ساسة البيت الأبيض".

ورفضت الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، تحذيرا غاضبا وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إليها، بقوله إن طهران تغامر بمواجهة عواقب وخيمة "لم يشهد مثيلها من قبل عبر التاريخ سوى قلة" إذا وجهت الجمهورية الإسلامية المزيد من التهديدات للولايات المتحدة.

ورد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تهديد ترامب، الذي جاء في تغريدة كتبها بحروف كبيرة على "تويتر"، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وكتب ظريف على تويتر: "لم نتأثر (بحروف كبيرة).. سمع العالم قبل عدة شهور تهديدا ربما كان أقوى. ودأب الإيرانيون على سماع تهديدات، لكن أكثر تحضرا، على مدى 40 عاما. نحن موجودون منذ آلاف السنين، وشهدنا سقوط امبراطوريات، بما فيها إمبراطورتينا التي امتدت على مدى أطول من عمر بعض الدول".