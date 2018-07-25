الكونغرس الأمريكي يجمد ويشترط لتوريد "F-35" إلى تركيا

قرر الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، تعليق توريد الطائرات من الجيل الخامس "F-35" الأمريكية، إلى أنقرة، إلى أن يقدم البنتاغون تقريرا عن العواقب المحتملة لإلغاء توريدها على العلاقات الأمريكية التركية.

وأشارت صحيفة "The Washington Times"، إلى أن تعديلات الكونجرس سيتم إدخالها على ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2019.

كما طالب الكونغرس، بالإفراج الفوري عن القس الأمريكي أندرو برونسون المعتقل، إلى جانب المعتقلين الأمريكيين بشكل قانوني وغير قانوني في تركيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاجم تركيا، الخميس، على خلفية قضية القس الأمريكي المحتجز في البلاد منذ نحو شهرين ويواجه اتهامات بالتجسس.

وكانت محكمة تركية في ولاية أزمير رفضت الأربعاء الماضي، طلب الإفراج عن القس الأمريكي الذي يواجه تهما بالتجسس و"ارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين"، بحسب تعبير وكالة الأناضول للأنباء.

وأفادت الصحيفة، إلى أن مشرعي الكونغرس، يتطلعون إلى الضغط على تركيا لوقف شراء منظومة " أس 400" الدفاعية من روسيا.

وكان مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، حذر تركيا، من أن شراء طائرات (إف-35 جوينت سترايك) المقاتلة التي تنتجها لوكهيد مارتن معرض للخطر ما لم تتخل عن خطة لشراء منظومة (إس-400) للدفاع الصاروخي من روسيا.

وأفاد ويس ميتشل مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية وشؤون أوروبا وآسيا، في 26 حزيران/ يونيو الماضي، بأنه إذا اشترت تركيا المنظومة فستخضع لعقوبات بموجب مشروع قانون وقعه الرئيس دونالد ترامب قانونا الصيف الماضي.

ويسعى قانون العقوبات الشامل، والمعروف باسم (قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات)، إلى معاقبة الشركات التي تتعامل مع صناعة الدفاع الروسية.

يذكر أن تركيا، تسلمت مؤخرا أول مقاتلة من طراز "F-35" من الولايات المتحدة، والتي أُنجزت بمساهمة فاعلة من قبل الصناعات الدفاعية التركية.