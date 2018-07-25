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بلدية الخليل تستقبل وفد جمعية مكافحة التدخين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:00 - 25 يوليو 2018
الخليل الخليل
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استقبل رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة وأعضاء من المجلس البلدي وفد الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين الذي ضم رئيس الجمعية الأستاذ ماجد شيوخي والأستاذ بسام الطروة مسؤول التثقيف والارشاد والشيخ رائد السعيد مسؤول الأنشطة والفعاليات والاعلامي أمجد شاور وبحث الحضور أهمية رفع الوعي في المجتمع الفلسطيني بضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل الحد من ظاهرة التدخين في المجتمع الفلسطيني.

وقد تحدث رئيس البلدية عن تجربته الشخصية في الاقلاع عن التدخين مؤكدا أن الأمر سهل وبسيط لو توفرت الإرادة لدي المدخن وأعرب أبو سنينة عن استعداد المجلس البلدي لدعم الجمعية على مختلف الصعد.

وشكر رئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين الأستاذ ماجد الشيوخي المجلس البلدي على ما يقوم به من انجازات وخدمات متواصلة على مدار الساعة كان لها التأثير الكبير في حياة المواطنين وقدم والوفد المرافق له درعا تكريميا لرئيس البلدية.

وقد أعرب الشيوخي عن شكره وتقديره لدعم البلدية ومحافظ محافظة الحليل الأستاذ كامل حميد والمستشار مالك الوحيدي من النيابة العامة والدكتور ياسر عيسى مدير صحة الخليل لجهودهم المشتركة التي يقومون بها من خلال حملات التوعية والارشاد على المقاهي والكوفي شوبات لحماية القاصرين من آفة التدخين.

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