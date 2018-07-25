الحركة الأسيرة تعلن عن تصاعد خطواتها الاحتجاجية ضد قرار قطع السلطة رواتب الأسرى

أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، انضمام رؤساء ومسؤولي ومنسقي الهيئات التنظيمية للحركة في الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على قطاع السلطة روتب بعض الأسرى.

وشددت الحركة الأسيرة -في بيان صحفي تقلت فلسطين اليوم نسخة عنه- على تصاعد خطواتها التصعيدية، وانضمام عدد أكبر من الأسرى في الأيام القادمة إن لم ترد الحقوق لمستحقيها، التي حق شرعي وقانوني وأخلاقي، والمساس بها هو تعدِّ على كل قيم شعبنا وثوابته المجمع عليها.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي "أن انضمام رؤساء ومسؤولي ومنسقي الهيئات التنظيمية للحركة في الإضراب المفتوح عن الطعام يأتي بعد شهور من الجهود المبذولة من أجل إعادة المستحقات المعتدى عليها لعوائل الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال من قطاع غزة، وبعد أن يئسنا من تلقي إجابة ترفع الظلم عنهم".

يُذكر أنّ الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على قرار السلطة الوطنية بقطع رواتبهم وحجب مخصصاتهم التي يعتاش منها عوائلهم.

القادة الاسرى الذين التحقوا بالاضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على قطع رواتب اسرى غزة

- عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح : منسقي اللجنة التحضيرية للتنظيم في سجون الاحتلال الأخ المناضل ناصر عويس والأخ المناضل ماجد المصري.

- عن حركة المقاومة الإسلامية- حماس: رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس في سجون الاحتلال المجاهد محمد عرمان.

- عن حركة الجهاد الإسلامي: رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال المجاهد زيد بسيسي.

- عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- فرع السجون: مسؤول الفرع الرفيق كميل أبو حنيش.

- عن الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين- فرع السجون: الرفيق محمد الملّح.