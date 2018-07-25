الحايك: اقتصاد غزة يلفظ أنفاسه الأخيرة جراء إغلاق كرم أبوسالم

قال علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين اليوم الخميس إن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة يلفظ أنفاسه الأخيرة جراء انهيار حركة دوران النشاطات التجارية والمالية بشكل شبه تام عقب القرار الاسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبوسالم.

وأوضح الحايك في بيان صحفي، أن قطاع غزة تكبد خسائر بملايين الدولارات خلال العشر أيام الأخيرة، جراء وقف كافة أشكال التصدير من القطاع للخارج، وحرمان التجار ورجال الاعمال من إتمام أي صفقات تجارية، ناهيك عن تكبيدهم خسائر إضافية جراء بقاء بضائعهم في المخازن والموانئ الاسرائيلية وتلف بعضها كونها غذائية.

وأضاف الحايك أن "قطاع غزة حرم من تصدير حوالي 800 شاحنة منذ قرار الاحتلال إغلاق المعبر وحظر إدخال وخروج الشاحنات من وإلى غزة في 5 تموز/يوليو الجاري ،حتى تاريخ هذا البيان، مما ينذر بخلل كبير في الميزان التجاري الفلسطيني، تراجع القدرة الشرائية إلى أدنى مستوياتها، وفي خطوة قد تعرض أسعار الخضروات إلى الانهيار التام".

وشدد الحايك على ضرورة اخراج احتياجات غزة الإنسانية من الحسابات السياسية كون القطاع لا يحتمل المزيد من الازمات في ظل حالة الركود التي تطال غالبية النشاطات الاقتصادية.

ودعا الحايك المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لإنقاذ غزة والضغط على الجانب الاسرائيلي لإنهاء سياسة الحصار المشدد والكامل على سكان غزة الذين وصلوا لحالة من اليأس التام من الحياة.