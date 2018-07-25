النفط يواصل صعوده مع تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية الأربعاء بعدما أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما هدأ المخاوف من تخمة المعروض التي أثرت سلبا على الأسواق في الجلسات الأخيرة.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 57 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 74.01 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 68.79 دولار للبرميل، بعدما صعد نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.

كما ساهمت تقارير عن أن الصين ستزيد الإنفاق على البنية التحتية في تقليل المخاوف من أن تقوض التوترات التجارية مع الولايات المتحدة طلب البلاد على النفط.

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يوليو إلى 407.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون انخفاضها 2.3 مليون برميل.

وذكر معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 808 آلاف برميل، وانخفض معدل استهلاك المصافي من الخام بمقدار 60 ألف برميل يومياً.

وهبطت مخزونات البنزين 4.9 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع لرويترز تراجعها 713 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم.