حرائق البالونات تجتاح مساحات واسعة في غلاف غزة

اندلعت حرائق اليوم الأربعاء، في مساحات متفرقة بمستوطنات غلاف قطاع غزة جراء إطلاق بالونات حارقة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حرائق كبيرة في منطقة ناحال عوز قرب شرق القطاع، جراء سقوط بالونات حارقة.

وأشارت إلى سقوط بالون حارقة في محمية"كرميا" وفي كيبوتس جبارعام، فيما اندلعت حرائق أخرى في مستوطنة "نتيف هعتسرا" شمال القطاع، وفي غابات بئيري وسط القطاع، إضافة إلى اندلاع حريق في موشاف زوهر إلى الغرب من كريات جات، فيما اندلع حريق في مزرعة دواجن في مستوطنة "أشكول".

وذكرت أن 7 فرق إطفاء و4 طائرات إخماد تعمل على السيطرة على الحرائق هناك، مبينةً أن أعداد الحراق وصلت إلى 24 منذ الصباح.