التعليم بغزة تنفي تلقيها اتصالات من الأونروا لاستلام مدارسها التعليمية

نفت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة اليوم الأربعاء، الأنباء التي تتحدث عن تواصل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" معها تمهيدًا لاستلام مدارسها التعليمية.

وقال وكيل الوزارة زياد ثابت في تصريح لـ "اتحاد برس" إن الوزارة لم تتلقّى أي اتصالات مع الأونروا بخصوص ذلك، مؤكداً أن الأونروا تقوم بإعارة بعض المدارس الحكومية خلال 10 أعوام السابقة اثناء اعمال صيانة لها.

يشار إلى أن أنباء تحدثت اليوم عن قيام الأونروا بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والطلب منها استلام مدارس الاونروا في القطاع على أن يقوم البنك الدولي بدعم السلطة ماليا لسداد الاحتياجات المترتبة على ذلك.

ومن جانبه، رفض مدير دائرة التعليم بالأونروا فريد أبو عاذرة التعليق على ذلك.