القيادي المدلل: فصل مئات الموظفين من الأونروا تنفيذ لصفقة القرن

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، اليوم الأربعاء، على أن فصل 1000 موظف من العاملين في وكالة الغوث بغزة جريمة ضد الشعب الفلسطيني واللاجئين، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تمرير صفقة القرن.

وشدد المدلل في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن قرار "الاونروا" تنفيذ لصفقة القرن وشطب حق العودة عن اللاجئين الفلسطينيين، منوهاً إلى أن وكالة الغوث هي الشاهد الوحيد على اللاجئين.

ولفت إلى أن الفعاليات ضد قرارات الاونروا ستستمر رفضاً لإجراءات وكالة الغوث، مضيفاً قوله: "الشعب الفلسطيني لن يسمح بمرور هذه القرارات مرور الكرام وكلنا سنقف في وجه هذه الإجراءات التعسفية".

وكانت "الأونروا" أرسلت صباح اليوم، رسائل إنهاء عمل من الخدمة لألف موظف، منهم 125 موظفًا بشكل نهائي، وتغيير عقود بقية الموظفين المعفيون من الخدمة مع أونروا للبقاء في عملهم حتى نهاية العام الجاري (دوام جزئي).

وحول القرار الأمريكي باعتبار فصائل المقاومة منظمات إرهابية، قال: "من الطبيعي أن تتخذ الادارة الأمريكية قراراً بذلك، وكيف لا وهي شريكة مع العدو "الإسرائيلي" في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبر المدلل، القرار الأمريكي وسام شرف يوضع على صدر الفلسطينيين وحلفاء المقاومة، مشيراً إلى أن المقاومة لن تتوقف أبدا عن مواجهة الاحتلال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قدموا، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يتعلق بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المتورطين بانتهاك القوانين الدولية وأعمال عنف والدخول في صراعات مسلحة، لمناقشته أمام المجلس.