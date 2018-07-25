الأطر الصحفية تُطالب الأونروا بالسماح لوسائل الإعلام بمُمارسة مهامها

دعت الأطر الصحفية الفلسطينية في قطاع غزة إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى وقف التعليمات الصادرة منها حاليًا القاضية بمنع تغطية الأنشطة والفعاليات النقابية التي ينفذها العاملون في وكالة الغوث والمهددون بقطع أرزاقهم وطردهم من العمل.

وطالبت الأطر هذه الإدارة بالسماح لاتحاد الموظفين العرب في "الأونروا" بأخذ دوره في الدفاع عن حقوق العاملين، ونشر ما يعانيه هؤلاء من اضطهاد وتهديد يمس خبزهم وحليب أطفالهم.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ "طارئ" عقدته الأطر بمقر التجمع الصحفي الديمقراطي، بحضور كتلة الصحفي الفلسطيني والمكتب الحركي المركزي للصحفيين والتجمع الإعلامي الفلسطيني والتجمع الإعلامي الديمقراطي.

وأكدت الأطر الصحفية مجتمعة على دعوة وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية للوقوف عند مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية في إبراز قضية اللاجئين الفلسطينيين المهددة بالتصفية، والتركيز في برامجها ونشراتها الإخبارية على هذه القضية الخطيرة التي تمس أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيمات الشتات السبعين المنتشرة في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات.