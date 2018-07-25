"الاسراء" تطلق فعاليات مؤتمرها الثاني "جامعة الدول العربية والقضية الفلسطينية"

أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الإسراء، اليوم الأربعاء، عن إطلاق فعاليات مؤتمرها الدولي الثاني تحت عنوان "جامعة الدول العربية والقضية الفلسطينية"، والذي سيقعد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 5-6 (فبراير) /2019. في مدينة غزة.

وقال الدكتور أحمد جواد الوادية، رئيس المؤتمر، خلال مؤتمر صحافي عقد في بيت الصحافة في مدينة غزة بحضور نخبة من الأكاديميين، إيماناً من جامعة الإسراء بأهمية المؤتمرات العلمية، والدور الريادي للجامعات في تعزيز البحث العلمي، تعلن الجامعة عن انطلاق فعاليات مؤتمرها الدولي الثاني المحكم بعنوان: "جامعة الدول العربية والقضية الفلسطينية".

وأضاف، أن الهدف من المؤتمر هو التعرف على دور جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية ودولية وعلاقتها بالقضية الفلسطينية، وتحليل طبيعة دورها وفاعليته، والتعرف على الأسس التي تقوم عليها الاستراتيجية الفلسطينية في التعامل مع جامعة الدول العربية وتحديد أنجعها، بالإضافة إلى تقديم رؤى استشرافية حول مستقبل جامعة الدول العربية للخروج بخارطة طريق متكاملة لصناع القرار في فلسطين في كيفية التعامل مع الجامعة العربية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية الحالية، وذلك بمشاركة 33 مركزاً بحثياً و٥٦ جامعة من 53 دولة.

وبين الوادية أنه ولأهمية المؤتمر جرى تشكيل العديد من اللجان المتخصصة التي تشرف على تنفيذه برئاسة الدكتور عدنان الحجار الرئيس الفخري للمؤتمر والدكتور أحمد جواد الوادية رئيسا للمؤتمر.

وقال:" إن اللجنة العلمية للمؤتمر تضم 48 عالماً على مستوى العالمين الإسلامي والدولي، وأن اللجنة التحضرية تتشكل من 36 عضواً من أكفأ المتخصصين في تنظيم المؤتمرات العلمية الدولية ".

وكشف أن المؤتمر ستناول عدة محاور أهمها، دور جامعة الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية (تحديات وفرص)، ودور جامعة الدول العربية تجاه النضال الفلسطيني، ودور مؤسسات وأجهزة جامعة الدول العربية المتخصصة في دعم القضية الفلسطينية، وجامعة الدول العربية والتسوية السياسية في ظل مبادرة السلام العربية، والاستراتيجية الفلسطينية تجاه جامعة الدول العربية، وأخيراً مستقبل جامعة الدول العربية واّليات تفعيلها لصالح القضية الفلسطينية.

وأوضح أنه سيتم استقبال الملخصات من قبل الباحثين المهتمين ابتداءً من 01/08/2018 وحتى 30/8/2018 على البريد الالكتروني التالي [email protected] وستعتمد اللغة العربية والانجليزية والفرنسية في المؤتمر، على أن تسلم الأبحاث بصورتها النهائية في 20/11/2018 وسيعلن عن الأبحاث المقبولة بتاريخ 15/12/2018. ومن المقرر ان يعقد المؤتمر يومي الثلاثاء والأربعاء 5-6 /2(فبراير)/2019.

واكد أن الأبحاث المقدمة ستخضع للشروط العلمية المعمول بها ضمن مجلة جامعة الإسراء للعلوم الإنسانية ولمعرفة المزيد من المعايير والشروط الخاصة بالمجلة يرجى زيارة الرابط التالي: http://israa.edu.ps/research/Search_terms1.pdf

يشار إلى أن الجامعة عقدت العام الماضي في نفس الموعد، مؤتمرها الأول تحت عنوان "الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية: تحديات وفرص، تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم، وخرج بتوصيات ونتائج هامة يمكن الاستفادة منها في دعم القضية الفلسطينية.