القيادي حبيب: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى في السجون

حمل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى والاسيرات في السجون خاصة الأسير حسن شوكة والذي يصر على المضي قدماً في مواجهة السجان الإسرائيلي.

جاء ذلك في وقفةٍ نظمتها مهجة القدس دعما للأسرى الإداريين صباح اليوم الأربعاء، بيّن خلالها حبيب أن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون للتنكيل والاضطهاد ولمزيدٍ من الإجراءات التعسفية .

وأشار إلى وجود مجموعة من الأسيرات بعضهن أمهات، من بينهم الأسيرة لمى خاطر التي اعتقلتها قوات الاحتلال من منزلها في منتصف الليل، مؤكداً أن ذلك عملاً إرهابياً يجب أن تحاسب عليه سلطات الاحتلال.

وطالب حبيب، السلطة الفلسطينية بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال ومنحهم حقوقهم ورفع الظلم "الإسرائيلي" عنهم.

بدوره، قال الناطق باسم مهجة القدس، طارق أبو شلوف، إن تدهوراً يطرأ على صحة الأسير شوكة، مشيراً إلى أنه أصيب غباش في الرؤية وفقدان 30 كيلو من وزنه وخذلان في الأطراف.

وأضاف أبو شلوف أن الأسير شوكة يرفض الامتثال أمام المحكمة الإسرائيلية ويرفض إجراء الفحوصات الطبية".

وشدّد على أن الإهمال الطبي والعزل الانفرادي واعتقال النساء في منتصف الليل من أخطر الخطوات التي تستخدمها سلطات الاحتلال بحق الاسرى، لافتاً إلى أن اعتقال الاسيرة خاطر من منزلها عمل إجرامي.

وأوضح أبو شلوف، أن الوقفة التضامنية تأتي من وسط غزة للفت نظر العالم نحو قضية الأسرى الإداريين، وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحقهم، مطالباً السلطة الفلسطينية بملاحقة الاحتلال دولياً.

يشار إلى أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بدأُوا خطواتهم التصعيدية في الإضراب عن الطعام في مواجهة الاعتقال الإداري منذ 15-2 الماضي.









