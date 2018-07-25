الهيئة الوطنية تعلن عن إضراب شامل في مؤسسات "الاونروا" بقطاع غزة غدا

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة اليوم الأربعاء ، الاضراب الشامل في جميع مؤسسات الوكالة بقطاع غزة غداً الخميس ، في ضوء عدم التوصل إلى أي نتائج مع إدارة الوكالة التي تصر على الغاء عقود وفصل مئات الموظفين.

ودعت الهيئة خلال بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه جميع العاملين في مؤسسات الوكالة للمشاركة في الإضراب لتوجيه رسائل ضاغطة على إدارة الاونروا للتراجع عن قراراتها والتي تحاول فيها القضم المتدرج والسريع للخدمات.

وبينت أنها في حالة تداعي مستمرة وتجري متابعات ولقاءات واتصالات مكثفة مع كل المعنيين من أجل وقف حالة التغّول على الموظفين من قبل إدارة الأونروا، لافتة أنها ستواصل لقاءاتها الوطنية بمشاركة كافة القوى ولجان اللاجئين واتحاد الموظفين وأولياء الأمور والموظفين المعنيين من أجل وضع برنامج فعاليات ضخمة ومتدرجة ضد إجراءات إدارة الوكالة، تزامناً مع الأقاليم الأخرى في لبنان وسوريا والضفة والأردن.

وأكدت الهيئة على حق الموظفين الطبيعي بالاحتجاج السلمي من أجل نيل كافة حقوقهم دون السماح بالمساس بأي موظف اجنبي وضرورة الحفاظ على سلامتهم وامنهم، والتأكيد على استمرارية الاحتياجات بشكل سلمي حتى الاستجابة لحقوقهم.

وعبرت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار عن مساندتها ووقوفها الكاملين مع مطالب موظفي الوكالة ودعم صمودهم في مواصلة اعتصامهم حتى إلغاء إدارة الأونروا الإجراءات التعسفية بحقهم وتأمين احتياجاتهم، مشيرة أن هذه الإجراءات سياسية بامتياز، وجرى استخدام الأزمة المالية كغطاء لتمريرها في سياق محاولات إنهاء دور وكالة غوث والتشغيل اللاجئين انسجاما مع رغبة الكيان الصهيوني والادارة الامريكية