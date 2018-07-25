لجنة تصل فلسطين لاختيار معلمين جدد للعمل في الكويت

أعلن سفير دولة فلسطين في الكويت رامي طهبوب، اليوم الأربعاء، ان لجنة التعاقدات التابعة لوزارة التربية والتعليم الكويتية ستصل الى فلسطين الأسبوع القادم وذلك لبدء إجراءات التعاقد مع دفعة جديدة من المعلمين الفلسطينين الراغبين بالعمل في سلك التعليم في دولة الكويت.



وأضاف السفير طهبوب ان اللجنة الكويتية ستتعاقد مع معلمين ومعلمات في تخصص الرياضيات مشيرا الى اهتمام دولة الكويت وثقتها بالمعلم الفلسطيني وكفاءته.



واشار السفير طهبوب الى الدفعة التي التحقت بوزارة التربية والتعليم الكويتية العام الماضي قد ابدت كفاءة عالية نالت ثقة مسؤولي التربية والتعليم الكويتيين .