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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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منسقو الهيئات التنظيمية للأسرى ينضمون للإضراب عن الطعام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:43 - 25 يوليو 2018
سجن سجن
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أعلن رؤساء ومسؤولي ومنسقي الهيئات التنظيمية للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء، الانضمام للإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه الأسرى قبل عدة أيام احتجاجًا على قطع السلطة الفلسطينية لرواتب أسرى قطاع غزة.

وأوضح بيان للحركة الأسيرة، أن خطوة الأسرى جاءت بعد شهور من الجهود المبذولة من أجل أن تعاد مستحقات الأسرى لعوائلهم، حيث بادر الأسرى المقطوعة رواتبهم للبدء في الإضراب احتجاجاً على قطع رواتبهم.

وأكد الأسرى على تصاعد خطواتهم وانضمام عدد أكبر من الأسرى في الأيام القادمة، إن لم ترد الحقوق لعوائل الأسرى، باعتباره حق شرعي وقانوني وأخلاقي، والمساس بها هو تعدي على قيم شبعنا وثوابته المجتمع عليها.

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