226 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة

جددت مجموعات من المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الأربعاء، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين عددهم 116 مستوطنًا و110 طالب يهودي وعنصر مخابرات، فيما ستتوالى مجموعات أخرى، في ظل تحويل المسجد لثكنة عسكرية لكثرة قوات الشرطة.

ورافقت عناصر من شرطة الاحتلال المقتحمين لتوفير الحراسة لهم خلال تجوالهم وأداء الطقوس التلمودية.

ويتعمد المستوطنون اقتحام باحات المسجد الأقصى في ساعة مبكرة من كل يوم، وهي الساعة السابعة صباحاً مستغلين قلة أعداد المرابطين في مثل هذا الوقت وحماية الشرطة.