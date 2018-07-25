ارتفاع درجات الحرارة.. احترار عالمي أم موجة حر!

قالت صحيفة "الديلي تليغراف"، اليوم الأربعاء، إن العلماء قد اختلفوا ما اذا كان ارتفاع درجات الحرارة هو بسب "الاحترار العالمي" أم أنها موجة حر فقط.

وأضافت الصحيفة، إن علماء المناخ انقسموا حول أسباب ارتفاع درجات الحرارة في مختلف انحاء العالم مؤخراً، حيث يرى البعض أن السبب هو ظاهرة الاحترار المناخي الذي يعاني العالم من آثاره لعشرات السنوات، وحذر العلماء من تبعاته لفترات طويلة وها هي تحذيراتهم تتحول لواقع أمام أعيننا.

وتضيف الصحيفة أن القسم الآخر يرى أنها موجة حارة عابرة وتحدث في عدة مناطق في العالم في نفس التوقيت.

وتشير الصحيفة إلى أن دراسات وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أكدت أن يونيو /حزيران الماضي سجل ثالث أعلى درجات حرارة في نفس الشهر خلال نحو 138 عاماً.