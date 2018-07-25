استطلاع: قوة الليكود ضعفت بخمسة مقاعد

كتبت "هآرتس" أن الاستطلاع الذي أجرته شركة الأخبار الإسرائيلية، ونشرت نتائجه، أمس الثلاثاء، يظهر أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فإن الليكود سيفوز بـ 30 مقعداً، وهو ما يعني ضعف قوته، في الاستطلاعات، بخمسة مقاعد خلال ثلاثة أشهر. وهذا تراجع مستمر، حيث أنه في استطلاعات الرأي التي أجريت منذ شهر أيار الماضي، انخفضت قوة الحزب من 35 إلى 32، والآن إلى 30.

ويتكهن الاستطلاع بحصول "يوجد مستقبل" على 19 مقعداً في الكنيست، ليكون ثاني أكبر حزب. يليه المعسكر الصهيوني بـ 15 مقعدًا والقائمة المشتركة بـ 12 مقعدًا. ويلي ذلك البيت اليهودي مع ثمانية مقاعد، ويهدوت هتوراة وكلنا وإسرائيل بيتنا مع سبعة مقاعد لكل منها. ويحظى حزب أورلي ليفي-أبيكسيس بخمسة مقاعد، ومثلها لكل من ميرتس وشاس.