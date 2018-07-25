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مشروع قانون أمريكي يصنف "حماس" و"الجهاد" وحزب الله" حركات "إرهابية"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:56 - 25 يوليو 2018
حماس والجهاد السلامي حماس والجهاد السلامي
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قدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يتعلق بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المتورطين بانتهاك القوانين الدولية وأعمال عنف والدخول في صراعات مسلحة، لمناقشته أمام المجلس.

فوفقا لما نشرته قناة سكاي نيوز، حدد هذا المشروع كلاً من "حزب الله" اللبناني وحركتي "حماس" والجهاد الإسلامي في فلسطين، على أن تتم مناقشة الأمر في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأشارت سكاي، الى أن هذا القانون يعتبر تلك التنظيمات "إرهابية"، حيث تقوم باستغلال المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية خلال الحروب ومنعهم من الفرار والاحتماء وتعريضهم للخطر الداهم على حد زعم الصحيفة .

 

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