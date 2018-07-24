اعراض ثقب القلب مختلفة أبرزها ضيق التنفس

ر يفاجأ بعض الأشخاص بالتعرض لبعض المشاكل الصحية خاصة مع الإفراط في المجهود المبذول ، فيجب عليهم مراقبة أنفسهم وملاحظة وجود أعراض أخرى، حيث يمكن أن يكون سبب معاناتهم هو وجود ثقب بالقلب لم يتم التعرف عليه منذ الطفولة.

ما هو ثقب القلب ؟

ثقب القلب هو مرض خلقي يلازم الطفل منذ الولادة يؤثر في جريان الدم داخل القلب يرتبط وجوده ببعض الأمراض أو الأمراض الوراثية ، مثل متلازمة داون ، بعيوب خلقية في القلب ، كما أنها في بعض الأحيان تكون نتيجة مسببات مثل بعض المواد أو الأمراض التي تتعرض لها المرأة الحامل يمكن أن تسبب خللا في القلب في جنينها فلا يجب أن تتناول أي أدوية دون إستشارة الطبيب أو تعرضها لـ"الحصبة الألمانية" أو الإصابة بالسكري وعدم القدرة على ضبطه خلال فترة الحمل، ووفقا لموقع "ottawaheart" فإن هناك أعراض شائعة لمريض ثقب القلب إذا لوحظت يتوجب عليه زيارة الطبيب.

اعراض ثقب القلب: ضيق في التنفس ، وخصوصا أثناء التمرين والتعب حيث يعاني المريض من صعوبة مفاجئة في التنفس أثناء القيام بالأنشطة اليومية ، فإن ضيق التنفس عند المجهود هو علامة على أن الرئتين لا يحصلون على كمية كافية من الأوكسجين في أو لا تحصل على ما يكفي من ثاني أكسيد الكربون

- الزرقة :(لون أزرق على الشفتين أو الجلد أو الأظافر بسبب نقص الأكسجين)

- النفخة القلبية : صوت قوي غير طبيعي من القلب يُمكن سماعه عن طريق السماعة الطبية.

- عدم انتظام ضربات القلب حيث يتسبب التدفق الزائد للدم في إحدى حجرات القلب إلى تمددها وزيادة حجمها، فتظهر على المريض أعراض مختلفة وتوتر في ضربات القلب وسرعتها.

عدم انتظام ضربات القلب

- تورم في الأطراف فتنتفخ الساقين أو القدمين أو البطن

ويجب الملاحظة أنه يمكن الخلط بين العديد من هذه الأعراض وأمراض أخرى تؤثر على القلب أو الرئتين وظروف أقل خطورة ، وكذلك مع آثار الشيخوخة وعدم النشاط البدني.

كيف يتم تشخيص مرض ثقب القلب ؟

تشمل الاختبارات المستخدمة عادة لتشخيص عيوب القلب الخلقية لدى البالغين التخطيط لصدى القلب: لتحديد التركيب التشريحي للقلب وكذلك حجم الدم الذي يضخه القلب والضغوط داخل القلبـ وتخطيط كهربية القلب لتحديد المشاكل مع إيقاع القلب، وصور الأشعة السينية للنظر في حجم وشكل القلب، وقسطرة الشريان التاجي لتحديد الأوعية الدموية المسدودة أو المقيدة، والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI): لالتقاط صور مفصلة لغرف القلب والأوعية الدمويةـ وأخيرا اختبار الإجهاد (التمرين): لقياس مدى كفاءة وظائف القلب عند الإفراط في العمل بشكل أكثر صعوبة من الطبيعي