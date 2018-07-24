سجن مواطن 3 أشهر بتهمة "التشحيط" في بيت لحم

أصدرت محكمة صلح بيت لحم اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أشهر على مواطن لقيامه بالتشحيط وازعاج المواطنين في بيت لحم، وأوقفت آخر لحين انتهاء الاجراءات .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه نتيجة لازدياد ظاهرة "التشحيط" و"التفحيط" بالمركبات في محافظة بيت لحم في الآونة الأخيرة، ولمواجهة هذه المخالفات فقد تم الاتفاق بين الشرطة والنيابة العامة والقضاء بضرورة التشدد في الإجراءات تجاه السائقين الذين يقومن بذلك .

وأضاف: إن شرطة بيت لحم باشرت على الفور بإجراءات ملاحقة كل من يخالف القانون ويقوم بــ"التشحيط" و"التفحيط" وإزعاج المواطنين، وتمكنت من القبض على عدد من المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، حيث أصدرت المحكمة أمرا بالسجن الفعلي على احدهم لمدة 3 أشهر وأوقفت آخر لحين انتهاء الاجراءات .

وأكد ارزيقات أن الاجراءات ستستمر حتى القضاء على هذه الظاهرة، مطالبا المواطنين بالتعاون والابلاغ عن هؤلاء الاشخاص في لحظة مشاهدتهم يقومون بهذه المخالفات وتوثيق المعلومات كأسماء السائقين وأرقام المركبات وأنواعها .

وناشد ارزيقات المواطنين بعدم مخالفة القانون وأولياء الأمور بضرورة منع أبنائهم من قيادة المركبات بطيش وإهمال لما يسببه ذلك من حوادث سير قاتله .