الأمن المصري يقتل 13 مسلحا شمال سيناء

قتل 13 "مسلحاً" في تبادل اطلاق نار مع الأمن المصري في مدينة العريش بشمال سيناء التي تعد معقل الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية، بحسب ما افادت به "فرانس برس" نقلا عن مسؤول أمني في وزارة الداخلية المصرية اليوم الثلاثاء.

وأوضح المسؤول الأمني أن قوات الشرطة دهمت منزلا قيد الانشاء إثر تلقيها معلومات عن اختباء "عناصر ارهابية بداخله"، ولكنها "فوجئت بإطلاق أعيرة نارية من هذه العناصر فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 13 عنصرا".

وأشار المسؤول الى أن المنزل الذي تمت مداهمته يقع في "قرية الياسمين بشارع البحر في حي المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، وأنه عثر داخل المنزل "على 4 بنادق آلية وبندقيتي صيد وثلاث عبوات ناسفة