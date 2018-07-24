كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء اليوم، عن نشر كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

ونشرت الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، آلية السفر عبر معبر رفح البري، مبينة أنه تم إصدار (كشف جديد للسفر) ليوم غد الأربعاء 2018/7/25م.

وذكرت أن الحافلات السفر سيكون للمسافرين المتبقيين من الحافلة التاسعة من الكشف السابق، إضافة إلى (حافلة الجوازات المصرية والحافلة الأولى من الكشف الجديد).

ودعت الداخلية، المسافرين للتواجد الساعة (7:00 ص) في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت للمسافرين بضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وضرورة إحضار توكيل رسمي للأبناء المرفقون من آبائهم أو وكلائهم حتى يتم السماح لهم بالسفر.

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