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السفارة الفلسطينية بروما تنفي غرق سفينة تحمل مهاجرين من غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:10 - 24 يوليو 2018
تعبيرية تعبيرية
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قالت سفارة دولة فلسطين لدى ايطاليا بعد استقصائها مع الجهات المعنية في ايطاليا بخصوص ما يروج عبر بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول غرق سفينة تحمل مهاجرين ومنهم فلسطينيون قرب السواحل الإيطالية اليوم الثلاثاء، إنه لا صحة لكل ما يشاع وليس هناك أي حادث غرق أو حالات انقاذ تمت قرب السواحل الايطالية لغاية الآن.

وناشدت سفارة دوله فلسطين جميع المواطنين توخي الدقة والحذر من نقل أي معلومات من هذا القبيل.

ونشر مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بغرق سفينة على متنها شبان من غزة قرب السواحل الإيطالية د 
 

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