أردوغان: قانون "القومية" يثبت أن إسرائيل الدولة الأكثر فاشية بالعالم

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة قانون الدولة "القومية" اليهودية، و"ذلك الإجراء يثبت أن "إسرائيل" هي الدولة الأكثر صيهونية وفاشية وعنصرية في العالم، بما لا يدع مجالًا للشك".

وأضاف أردوغان، في كلمته اليوم الثلاثاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" الذي يترأسه: "لا فرق بين هوس الجنس الآري لهتلر وبين اعتبار الحكومة "الإسرائيلية" أن هذه الأراضي القديمة تعود لليهود فقط".

ودعا الرئيس التركي، "العالمين الإسلامي والمسيحي، وكافة الدول ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين المؤمنين بالديمقراطية والحرية، إلى التحرك ضد "إسرائيل".

واعتبر أردوغان الاعتداءات التي تقوم بها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية، جرائم ضد الإنسانية، مبيناً أن حكومة بلاده تهتم بأمن المنطقة، مثل اهتمامها بأمن تركيا.

وتابع: "إننا نشعر بآلام وأوجاع إخوتنا في المنطقة، وما لا شك فيه أنّ الفلسطينيين هم أكثر شعوب المنطقة تعرضاً للظلم، والاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل في فلسطين، تعتبر جرائم ضد الإنسانية".

ووصف أردوغان "إسرائيل" بالدول الإرهابية، مشيرا إلى أن حكومة تل أبيب تستهدف المدنيين الفلسطينيين، بطائراتها ودباباتها وصواريخها.

وأردف: "والأسوأ من هذا كله، تجاهل العالم لمئات الشهداء الفلسطينيين الذين يموتون بنيران "إسرائيلية"، لكن في المقابل يستنفر الجميع عندما يقتل جندي إسرائيلي".