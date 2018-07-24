سلطات الاحتلال تعتقل تاجرًا فلسطينيًا من غزة

ذكرت مصادر محلية وإعلامية في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء اليوم الثلاثاء، تاجرًا فلسطينيًا من غزة، لدى مروره عبر معبر بيت حانون "إيرز"، شمالي القطاع.

وقالت المصادر، إن سلطات الاحتلال اعتقلت التاجر صبري قنديل (56 عامًا) من سكان مدينة غزة على حاجز بيت حانون؛ قبل أن تقوم بنقله للتحقيق.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الأسبوع الماضي التاجر الفلسطيني كامل التتر" من سكان غزة، وذلك أثناء مغادرته معبر بيت حانون "إيرز"؛ يوم الأربعاء 11 تموز/ يوليو الجاري.

واعتقلت قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري، ثمانية فلسطينيين عن طريق معبر بيت حانون "إيرز"، في حين سجل العام الماضي اعتقال 17 فلسطينيًا على المعبر خلال محاولتهم مغادرة القطاع أو دخوله، بحسب ما وثقه مركز "الميزان" لحقوق الانسان.

ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تسمح لأقل من 4 في المائة من سكان قطاع غزة السفر عبر معبر "بيت حانون"، وذلك بعد موافقة المخابرات الإسرائيلية عليهم؛ جلهم من المرضى والطلبة والأجانب والعاملين في المؤسسات الأجنبية والتجار رجال الأعمال.

وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اتهمت الاحتلال بتحويل معبر "بيت حانون" إلى "مصيدة" يختطف من خلالها الفلسطينيين ويحولهم للتحقيق في سجن عسقلان، ويساومهم على العمل معه، بما فيهم المرضى، والتجار والطلبة.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 12 عامًا، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.