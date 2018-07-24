قيادي فتحاوي: ردنا جاهز على التصورات المصرية لإتمام المصالحة

أكد الناطق باسم حركة فتح د. عاطف أبو سيف أنَّ ردَ حركته على التصورات المصرية "جاهز"، ولم يبق سوى تحديد موعد اللقاء مع المصريين، مشدداً على أن حركته تنظر بإيجابية كبيرة للرؤية المصرية في قدرتها على تجاوز مرحلة الانقسام.

وأوضح أبو سيف في تصريحٍ لـ"فلسطين اليوم" أن رد حركة فتح على الرؤية المصرية لإنجاز المصالحة سيكون في إطار كيفية تنفيذ والتزام حركة حماس بما وقعت عليه في أكتوبر 2017 وما وقعته في العام 2011.

وأشار أبو سيف إلى أنه كان مقررًا أمس، الاثنين، أن يلتقي وفد مركزية فتح برئاسة عزام الأحمد، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصري، لكن لأسباب خاصة متعلقة بالإخوة المصريين، تم تأجيل اللقاء لموعد آخر.

ولفت أبو سيف أن وجهة نظر حركته تجاه المصالحة تتمثل في التزام حماس بما تم التوقيع عليه في اتفاقات المصالحة السابقة، وذلك لضمان إتمام المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني إلى الأبد.

في السياق، تساءل أبو سيف عن جدوى تشكيل حكومة جديدة في ظل وجود حكومة حالية قادرة على القيام بمهامها، مشيراً إلى أنَّ الأجدى تمكين حكومة التوافق من العمل في قطاع غزة، وصولاً إلى انتخابات تشريعية ورئاسية.

وذكر أبو سيف أن ما ستقدمه فتح من مقترحات سيساهم في تعزيز تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، مؤكدًا أنه لا يوجد ورقة مصرية جديدة، كما صرح بعض قادة حركة حماس، وإنما فقط التوافق على الاتفاقيات السابقة، وفتح ستقدم وجهة نظرها في ذلك، خصوصًا في قضية ملف تمكين حكومة التوافق الوطني.

وشدد على أنَّ الضامن الوحيد لنجاح المصالحة الفلسطينية في هذه المرحلة التزام حماس فيما وقعت عليه من اتفاقات سابقة.