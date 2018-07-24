مصرع عامل فلسطيني في الداخل المحتل

لقي عامل فلسطيني لم تحدد هويته مصرعه نتيجة سقوط رافعة عليه خلال عمله في قطاع الزراعة.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة الاحتلال للإعلام العربي ، انه قبل ظهر اليوم ، انهارت رافعة في البلدة الزراعية "نير يافيه"، خلال قطف ثمار اللوز اصيب عامل من منطقة الضفة الغربية يبلغ من العمر 25 عاما.

واوضح البيان ان العامل اصيب بجروح بالغة، وحاولت الطواقم الطبية التي وصلت الى المكان ان تنفذ به عمليات انعاش لكن للأسف اضطررت ان تعلن عن وفاته في المكان.

وباشرت شرطة الاحتلال التحقيق لفحص ملابسات الحادث، بالتعاون مع محقق حوادث عمل من قبل وزارة الرفاه والعمل "الاسرائيلية" .